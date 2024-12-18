金援ESG企業！彰銀統籌官田鋼76億元聯貸案順利簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-18 18:53

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彰化銀行 (2801-TW) 統籌主辦官田鋼鐵股份有限公司 (2017-TW) 五年期新臺幣 76 億元聯貸案順利募集完成，於今 (18) 日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長胡光華代表聯貸銀行團與官田鋼鐵董事長汪振澤簽訂聯合授信合約。聯貸資金用途係支應官田鋼鐵償還既有金融機構債務、充實購料、中期營運週轉金及建置儲能系統暨購置相關附屬設備所需資金。

本聯貸案由彰化銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，其他聯貸銀行團成員包括華南銀行、高雄銀行、台新銀行、上海銀行、土地銀行、兆豐銀行、全國農業金庫、板信銀行、國際票券、兆豐票券、中華票券及大慶票券，在 13 家金融機構的踴躍參貸下，以新臺幣 76 億元結案，顯示銀行團對官田鋼鐵近年營運與未來表現，給予高度肯定與認同。

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官田鋼鐵公司為國內老字號盤元螺絲大廠，自民國 62 年創立以來，除了核心的鋼鐵本業，也跨足證券、金融、紡織、百貨、觀光及混凝土製造銷售等領域，在台灣能源轉型之際，積極發展 ESG 與企業社會責任，除在廠區建置太陽能發電外，希望透過建置儲能系統協助台電強韌電網、提高電力品質，官田鋼鐵近年來致力實踐企業社會責任及落實永續發展，更持續推動更新機器設備以減少溫室氣體排放及能源消耗，並為因應氣候變遷相關風險，制定目標，短期減少水資源使用、新產品與服務的研發與創新，中期提升資源使用效率、推動低碳綠色生產，將環境（E）、社會（S）與治理（G）納入營業活動。