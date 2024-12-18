卓越明年聚焦五大面向 營運可望續向上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-18 18:16

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教育集團卓越成功 (2496-TW) 今 (18) 召開法說會，董事長曾淑鈴表示，預期今年營運表現將優於去年，明年隨著需求增長和內部優化持續進行，聚焦五大面向佈局，對於新年度的表現樂觀看待，營運可望持續向上、再創佳績。

曾淑鈴說明，明年五大面向佈局上，除了持續精進內部管理，也將推動品牌極大化、拓展國中小領域、擴大私中私小校合作模式、建立東南亞看護移工中文平台系統等。

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首先是精進內部管理，曾淑鈴指出，在公司治理部分，預計導入 AI 賦能技術，藉此提升員工專業能力；此外，將推動品牌極大化，與國中小合作推廣課程或教材，並推出整合型學習平台，為學校與家庭提供完整的教育解決方案。

為持續擴大版圖，曾淑鈴表示，將持續向下扎根，以直營、收購、合資、合作各種形式，拓展地區國中補習班、小學課輔安親班，未來會由專案小組執行田調、選點、人員選定訓練，設立季目標年增長。

另一方面，今年卓越成功與私校合作校數倍增，明年也將持續擴大私中私小校合作模式，除了日間正規課程外，冬夏令營隊亦有望挹注獲利。

面對少子化的衝擊，今年卓越成功鎖定東南亞佈局，預計明年初建立東南亞看護移工中文平台系統，將結合人力仲介公司和印尼移工訓練中心，培育、優化移工的華語能力和照護品質。