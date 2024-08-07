卓越下半年營運看增 明年印尼布局發酵EPS衝8元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-07 14:52
教育集團卓越成功 (2496-TW) 上半年獲利年增 4 成，卓越董事長曾淑鈴表示，下半年營運將優於上半年，全年會較去年成長，而隨著印尼布局明年開始貢獻，法人預估卓越明年每股純益可望達 8 元。
卓越上半年營收 3.88 億元、年增 12%、稅後純益 5264 萬元，年增 47%，每股純益 2.78 元；卓越 7 月營收 7137.6 萬元，月增 14%、年增 7%，累計前 7 月營收 4.59 億元，年增 11.6%。
卓越表示，目前國內已在人口成長的竹北地區增設三個直營校，下半年規劃再增加據點，並拓展國小全人素養班，預期營運將優於上半年，全年營收與獲利將可望超越去年的表現。
針對印尼布局，卓越董事長曾淑鈴表示，除了重新調整印尼市場的業務策略，啟動新一輪的市場拓展計劃，加碼投入金額、調整商模，並進行系統建構、產品課程開發、示範校址設定，展開新的發展路徑。
按規劃，卓越將在今年第四季進行華文教材與師資優化建構，預計年底前在印尼市場完成線上平台的設置，專攻 K12 學生及成人市場；另外將推出華文學習課程及台灣就業證照班。
卓越表示，目前台灣缺工嚴重，一年會從印尼引進 14 萬印尼人，必須要通過 A2，這一塊會是極大的市場，並針對有意前往台灣的學生及就業者，為其進行對接媒合，預計相關布局明年開始發酵。
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