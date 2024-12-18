明年創櫃板2.0新制上路！將放寬申請機制 扶植新創及中小微企業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-18 16:33

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為響應政府「中小微企業多元振興發展計畫」之政策目標，鼓勵創新、新創、青年創業等創業團隊進入創櫃板，繼證交所宣布全面取消創新板合格投資人限制之後，櫃買中心亦於今 (19) 日宣布，將調整放寬現有創櫃板申請機制，規劃方案經提報櫃買中心董監事聯席會議後，預計明年推出。

櫃買中心表示，經訪談及問卷調查蒐集利害關係人意見後將調整現有創櫃板機制，此次主要調整內容包括：新增證券承銷商、聯合會計師事務所及會計師公會、創投公會暨私募股權公會及所屬會員為推薦單位，以擴大創櫃板推薦來源。

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其次，獲得國發基金投資、經濟部 SBIR 或 SIIR 等創新研發補助、科學園區內成立之科學事業等亦得直接申請輔導；並簡化「營業計畫書」及「公司具創新創意意見書」等申請書件，延長意見書效期。