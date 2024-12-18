一汽吉林汽車陷困境 停產數月 發不出薪水

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-18 08:10

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據《第一財經》周二（17 日）報導，中國一汽吉林汽車公司已經停產數月，多名員工表示，8 月起一汽吉林就沒發工資，希望一汽集團領導與員工座談，給出解決方案。

近兩年來一汽吉林未公布銷量數據，一汽吉林一名內部人士說，公司在今年 6 月左右就已經停產了。

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接近一汽吉林的人士認為，一汽吉林產品的研發未跟上市場節奏，在新能源領域布局也很緩慢。隨著競爭加劇，一汽吉林陷入經營困境。

官網顯示，一汽吉林在售乘用車包括燃油車產品鴻雁、鴻雁 pro，新能源產品森雅鴻奕 EV 和鴻鵠（增程混動）。

公開資料顯示，一汽吉林的前身為吉林輕型汽車廠（成立於 1980 年），於 1990 年併入一汽集團。在 2004 年更名為一汽吉林後，成為一汽集團全資子公司。一汽吉林主要生產乘用車、商務車以及專用車，旗下乘用車品牌為森雅。

2010 年，一汽吉林銷量達 15 萬輛，隨後銷量呈現下降趨勢。

伴隨著中國 SUV 市場增長迅速，一汽吉林在 2016 年推出森雅 R7，以低於人民幣 10 萬元的售價主攻低線市場，該車型單月最高銷量曾超過 1 萬輛。伴隨著競爭加劇，森雅 R7 銷量快速下降。

隨後一汽吉林推出森雅 R9、R8 等車型，但一汽吉林都難以複製森雅 R7 的銷量高峰。2017 年～2019 年，一汽吉林銷量分別為 5.6 萬輛、2.73 萬輛和 3,520 輛。

2018 年，一汽吉林籌劃混改。2019 年 10 月，一汽吉林增資項目在上海產權交易所掛牌交易，項目擬募集資金 15 億元。增資完成後，新增股東持股比例為 70% 左右，一汽集團的持股比例則降至 30% 左右。

2019 年 12 月，低速電動車企業山東寶雅新能源汽車正式增資入股一汽吉林，以 15 億元獲得一汽吉林 70.5% 股權，一汽集團持股比例降至 29.5%。

一汽吉林完成混改後，在 2021 年初恢復生產，同時對旗下森雅品牌進行了重新梳理和定位。當時一汽吉林稱，旗下森雅品牌將與一汽 - 大眾捷達品牌保持相似市場定位，進軍三四線城市及縣域市場。

2021 年 7 月，一汽吉林發布了全新「鴻圖」產品戰略。與此同時，首款產品森雅鴻雁正式下線，該車定位於小型 SUV，在森雅 R7 車型基礎上打造而來，並針對造型及內飾進行了一系列調整。