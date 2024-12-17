鉅亨速報 - Factset 最新調查：Albertsons Companies Inc - Class AACI-US的目標價調升至23元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)提出目標價估值：中位數由22元上修至23元，調升幅度4.55%。其中最高估值27元，最低估值19元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Albertsons Companies Inc - Class A評價：積極樂觀9位、保持中立10位、保守悲觀0位。
Albertsons Companies Inc - Class A今(17日)收盤價為19.85元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲0.35%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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