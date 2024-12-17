search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Albertsons Companies Inc - Class AACI-US的目標價調升至23元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心 2024-12-17 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)提出目標價估值：中位數由22元上修至23元，調升幅度4.55%。其中最高估值27元，最低估值19元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Albertsons Companies Inc - Class A評價：積極樂觀9位、保持中立10位、保守悲觀0位。

Albertsons Companies Inc - Class A今(17日)收盤價為19.85元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲0.35%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ACI市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Albertsons Companies Inc - Class A19.851.79%

延伸閱讀


Empty