鉅亨速報 - Factset 最新調查：Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為24.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 16:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.36元上修至2.4元，其中最高估值2.5元，最低估值2.17元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.5(2.5)
|2.65
|2.7
|2.46
|最低值
|2.17(2.17)
|2.06
|2.35
|2.46
|平均值
|2.36(2.36)
|2.39
|2.56
|2.46
|中位數
|2.4(2.36)
|2.44
|2.59
|2.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|830.99億
|838.88億
|843.58億
|846.17億
|最低值
|795.99億
|796.31億
|827.25億
|846.17億
|平均值
|804.98億
|815.93億
|834.45億
|846.17億
|中位數
|802.80億
|815.59億
|833.52億
|846.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.97
|1.64
|2.70
|2.27
|2.23
|營業收入
|624.55億
|696.90億
|718.87億
|776.50億
|792.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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