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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 16:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.36元上修至2.4元，其中最高估值2.5元，最低估值2.17元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.5(2.5)2.652.72.46
最低值2.17(2.17)2.062.352.46
平均值2.36(2.36)2.392.562.46
中位數2.4(2.36)2.442.592.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值830.99億838.88億843.58億846.17億
最低值795.99億796.31億827.25億846.17億
平均值804.98億815.93億834.45億846.17億
中位數802.80億815.59億833.52億846.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.971.642.702.272.23
營業收入624.55億696.90億718.87億776.50億792.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSACI

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Albertsons Companies Inc - Class A18.49-0.05%

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