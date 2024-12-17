〈陸股盤後〉中國傳明年經濟成長目標定約5% 三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-17 16:30

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中國 A 股市場三大指數周二（17 日）收盤同步走低，知情人士透露，中國領導人將明年全年經濟成長目標定在約 5%，並將預算赤字佔國內生產毛額（GDP）的比率提高至 4%。

滬指周二收盤跌 0.73% 報 3,361.49 點，深證成指跌 0.35% 報 10,537.43 點，創業板指跌 0.02% 報 2,201.18 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.5256 兆元。

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媒體、旅遊餐飲、紡織服裝、零售、食品飲料類股下跌，房地產、農業、石油、醫藥、汽車、半導體族群走低。

據《路透》周二披露，兩名消息人士表示，中國明年全年經濟成長目標維持不變，保持在大約 5% 的水準。

兩名知情人士說，中國領導人上周同意，把明年預算赤字拉高至 4%，寫下歷來最高紀錄，符合中共中央經濟工作會議定下的基調。消息人士稱，預算赤字提高 1 個百分點，大約是人民幣 1.3 兆元（1,794 億美元），政府將以發行預算外特別債券方式籌款。

中共 11 日至 12 日在北京舉行中央經濟工作會議，在部署明年財政政策時稱，要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用。

官方公開數據顯示，2024 年中國的財政赤字率按 3% 安排，超長期特別國債發行規模為人民幣 1 兆元，地方政府新增專項債額度為 3.9 兆元。

據《第一財經》上周報導，按照中央經濟工作會議的部署，2025 年赤字率將超過 3%，超長期特別國債將超過人民幣 1 兆元，新增專項債額度也會超過 3.9 兆元。這意味著明年財政政策更加積極。

多位財稅專家預估，明年中國的赤字率可能介於 3.5%～4%，超長期特別國債有望在人民幣 1.5 兆元至 2 兆元，專項債額度有望在 4.5 兆元左右。當然，這只是專家的預測或建議，最終實際相關數據仍有待明年 3 月全國「兩會」揭曉。