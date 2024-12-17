適時降準降息！中國央行：落實兩項貨幣政策工具 支持資本市場穩定發展

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-17 09:54

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中國人民銀行 (央行) 黨委周一 (16 日) 開會，除傳達學習中央經濟工作會議精神，按照全國金融系統工作會議部署，研究明確貫徹落實舉措外，還要求探索拓展央行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，落實好支援資本市場穩定發展的兩項貨幣政策工具，維護金融市場穩定。

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第二大任務是要更好支援高品質發展重點領域和薄弱環節。堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，健全做好金融「五篇大文章」政策框架，引導商業銀行持續優化信貸結構。科學運用結構性貨幣政策工具，並與財政等政策相協同，打好政策「組合拳」，重點支援科技創新、綠色發展、提振消費、穩外貿，促進房市和資本市場平穩發展。

第三是穩妥有效防範化解重點領域金融風險，按市場化、法治化原則，積極支援穩妥處置地方中小金融機構風險，繼續做好金融支援融資平臺債務風險化解工作，支援房市止跌回穩。穩步推進金融改革和高水平開放。

第五大任務則是縱深推進全面從嚴治黨。紮實開展中央巡視整改，強化整改成果運用，以高品質整改成效促進中央銀行事業高質量發展。推進黨紀學習教育常態化長效化，持之以恆正風肅紀反腐。進一步強化內部管理。樹立正確選人用人導向，建設高素質幹部人才隊伍。