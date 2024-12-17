適時降準降息！中國央行：落實兩項貨幣政策工具 支持資本市場穩定發展
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-17 09:54
中國人民銀行 (央行) 黨委周一 (16 日) 開會，除傳達學習中央經濟工作會議精神，按照全國金融系統工作會議部署，研究明確貫徹落實舉措外，還要求探索拓展央行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，落實好支援資本市場穩定發展的兩項貨幣政策工具，維護金融市場穩定。
根據中國央行網站，會議提出要抓好五大工作任務。首先，實施好適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水準預期目標相匹配。引導銀行充分滿足有效信貸需求，增強信貸增長穩定性。強化利率政策執行和傳導，促進社會綜合融資成本穩中有降。增強外匯市場韌性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。
第二大任務是要更好支援高品質發展重點領域和薄弱環節。堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，健全做好金融「五篇大文章」政策框架，引導商業銀行持續優化信貸結構。科學運用結構性貨幣政策工具，並與財政等政策相協同，打好政策「組合拳」，重點支援科技創新、綠色發展、提振消費、穩外貿，促進房市和資本市場平穩發展。
第三是穩妥有效防範化解重點領域金融風險，按市場化、法治化原則，積極支援穩妥處置地方中小金融機構風險，繼續做好金融支援融資平臺債務風險化解工作，支援房市止跌回穩。穩步推進金融改革和高水平開放。
第四則有序推進金融服務業和金融市場制度型開放，推進多層次債券市場建設，增強金融市場功能和服務實體經濟能力。穩慎紮實推進人民幣國際化，進一步增強人民幣跨境支付、投融資、儲備、計價等國際貨幣功能，提升人民幣跨境支付系統競爭力，深化外匯領域改革開放，促進跨境貿易和投融資便利化。積極參與國際金融治理與合作，推進全球宏觀政策協調和國際金融規則制定。務實做好中美、中歐等雙邊金融工作。支援上海國際金融中心建設與發展，鞏固和提升香港國際金融中心地位。
第五大任務則是縱深推進全面從嚴治黨。紮實開展中央巡視整改，強化整改成果運用，以高品質整改成效促進中央銀行事業高質量發展。推進黨紀學習教育常態化長效化，持之以恆正風肅紀反腐。進一步強化內部管理。樹立正確選人用人導向，建設高素質幹部人才隊伍。
最後，會議要求認真做好歲末年初各項工作。 密切跟蹤監測，促進金融市場平穩運行。加大支付清算、現金供應等中央銀行金融服務工作力度，滿足人民群眾金融需求。高度重視安全生產工作，確保金融基礎設施安全穩定運行。
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