瀚亞：川普2.0時代 多重資產配置抗波動
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 09:20
時間即將進入 2025 年，瀚亞投信表示，市場預估 2025 全球經濟呈現溫和成長，聯準會也將持續在降息軌道上，投資環境將支撐美股維持牛市格局，但川普 2.0 時代也將來臨，若全面調高關稅，全球經濟將會受到影響，投資人應維持多重資產的配置，分散超額報酬來源，因應市場不確定性。
瀚亞投信投資長林如惠表示，川普新政可望推升美國短期經濟成長並支撐美元維持強勢，共和黨完全執政下，可貫徹執行政策，美國物價具潛在影響，進而可能左右聯準會降息步調，債券價格來到具吸引力位置，首選高品質債，建議可擇機增加存續期間。
林如惠說，川普 2.0 時代，通膨及利率等不確定性可能加劇市場波動度，但同時提供很好的投資機會，精選個股將是 2025 年致勝關鍵。
2025 股市 美、日、印、台漲勢可期
亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，美國穩健的獲利增長與漸趨寬鬆的聯準會貨幣政策，加上川普上任後的經貿政策相對有利美國經濟發展，可望帶動美股指數持續交易在相對高的評價水準。
目前發展快速、透明度最高以及股價表現相對優異的 AI 基礎建設層，在大語言模型效能提升、成本降低的背景下，有利於平台層與應用層類股的股價表現與 AI 生態系的完善。
日本 GDP 將重新加速，擺脫通縮困境。林元平說，日本企業獲利與銷貨收入均在歷史高點，且企業對中國投資金額已降低，若中美貿易戰再起，受波及程度也將減少。財務重整政策也持續發酵，將有利於中小類股的表現。
受資金移轉效應影響，印度股市近期走勢疲弱。林元平說，資金效應已經接近尾聲，搭配估值修正，企業獲利卻無明顯疲態，資金將回到成長性市場；川普上任前後也將對全球市場造成更多震盪，印度相較於其他市場受到的影響較低，進可攻退可守的市場。
台股三大利多 指數有望再攀新高
瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，聯準會降息周期，有利於 2025 年多數產業業績有機會回到成長軌道，新款 AI 伺服器 GB200 系列將於第一季進入大量出貨階段，AI 邊緣裝置潛在需求將持續樂觀，有助於多數產業生產力循環向上。
姚宗宏說，持續看好半導體先進製程、AI 邊緣裝置，低基期景氣循環產業 (如: 車用半導體、航運)，預期業績有機會因中國救市提前進入旺季。整體股市仍中性偏正面看待，但因 2024 年第四季經濟數據不佳，川普新政恐導致貿易戰進一步升級，造成市場動盪，所幸全球降息趨勢將刺激終端需求回升，AI 產業持續發展，成長值得期待，建議投資人採定期定額、拉回買進方式進場佈局。
表：2025 年看好的股票市場
資料來源：瀚亞投信。2024/12
2025 債市 信用債具有兩大優勢
瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，目前總經背景與 90 年代類似，經濟成長略高於趨勢，聯準會利率政策走向寬鬆，債券利差將會有一段時間維持在低水平，2025 年上半年有望平穩，下半年則將關注經濟狀況，以及川普新政施行程度而定。
周曉蘭說，信用債收益率仍相對高，預估 2025 年有機會連續第三年維持正報酬，且信用債擁有兩大投資優勢，第一、目前美股報酬率、美債收益率高，但波動度也高，信用債更具相對高收益與低波動之優勢。再來，近一年信用債與公債及股票的相關性下降，可發揮降低波動的效果。
表：債市 2025 年第一季展望
資料來源：瀚亞投信。2024/12
警語
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基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。投資ㄧ定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。
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