〈能源盤後〉IEA下調今年需求增長預期 又稱明年供應充足 3日漲勢止步 原油小幅收低

鉅亨網編譯許家華 2024-12-13 06:09

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在國際能源總署 (IEA) 下調今年全球石油需求成長預期，並稱 2025 年市場「供應充足」後，周四 (12 日) 原油期貨價格小幅收低，結束了連續三個交易日的漲勢。

但本周價格仍顯著走高，因為有關俄羅斯和伊朗供應新限制的消息讓 WTI 原油價格漲至突破每桶 70 美元的關鍵水準，也是近 3 周高點。

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能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 27 美分或 0.4%，收每桶 70.02 美元。前一日 WTI 原油收在 11 月 22 日以來的最高點。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 11 美分或近 0.2%，收每桶 73.41 美元。

1 月交割汽油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 1.99 美元。

1 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.24 美元。

1 月交割天然氣價格上漲 2.3%，收每百萬 Btu 3.46 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，由於交易者「試圖評估已變得非常矛盾的基本面背景」，WTI 期貨價格已壓縮至狹窄的交易區間，支撐位為每桶 67 美元，阻力位為每桶 70 至 71 美元。

他表示，此背景包括國內石油產量不斷增加，而 OPEC + 產油國卻「完全不相信全球市場能吸收更多實體石油」，但實際上已是如此。在需求方面，美國總統大選後出現一股「興奮浪潮」，預期候任的川普政府所提的促增長政策將提振經濟，並可能提升消費石油需求。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，最近，油價受到制裁言論的支撐，但在 OPEC 和 IEA 本周發布「溫和看跌的石油市場月報」後，油價轉低。

IEA 周四發布月報指出，「雖然市場正在密切評估持續的地緣政治緊張局勢和不斷變化的 OPEC+ 供應動態，但 2025 年更大的問題仍然是全球石油需求。」

「今年中國石油需求成長突然停止，加上奈及利亞、巴基斯坦、印尼、南非和阿根廷等其他著名新興和發展中經濟體的需求成長大幅下降，使共識傾向於前景疲軟。」

報告稱，OECD (經濟合作暨發展組織) 以外的國家，第三季石油需求較去年同期僅成長 32 萬桶，「這是自疫情最嚴重以來的最低季度成長率」。

IEA 預測今年石油需求增加 84 萬桶 / 日，較 11 月的報告估值減少 8 萬桶 / 日，降至每日 1.028 億桶。

IEA 月報指出：「一些 OPEC+ 成員國持續生產過剩、非 OPEC+ 國家的強勁供應增長，以及相對溫和的全球石油需求增長，使得 2025 年市場供應看起來很充足。」

然而，IEA 稱 2025 年全球石油需求將增加 110 萬桶 / 日，較 11 月的報告估值增加 9 萬桶 / 日，達到 1.039 億桶 / 日。

IEA 也表示，2025 年全球石油供應總量預計將增加 190 萬桶 / 日，達到 1.048 億桶 / 日。鑑於 IEA 預測 2025 年全球總需求為 1.039 億桶，這意味著供應過剩為 90 萬桶 / 日。

OPEC 周三發布月報，下調了 2024 年和 2025 年全球石油需求成長的預測。

在歐盟同意對俄羅斯實施進一步制裁後，本周初油價上漲，爾後美國拜登政府可能追加制裁的消息更是推波助瀾此漲勢。

美準國安顧問瓦爾茲 (Mike Waltz) 周三表示，即將上任的川普政府正計劃恢復對伊朗的最大壓力戰略。

天然氣方面，美國能源資訊局 (EIA) 公布周報，上周美國天然氣供應量下降程度超過預期，支撐其價格上漲。