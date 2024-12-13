鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至6.43元，預估目標價為238.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.01元上修至6.43元，其中最高估值6.95元，最低估值5.07元，預估目標價為238.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.95(6.95)
|7.4
|7.86
|最低值
|5.07(5.07)
|5.27
|5.66
|平均值
|6.23(6.15)
|5.67
|6.18
|中位數
|6.43(6.01)
|5.52
|5.96
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.15億
|31.05億
|33.24億
|34.38億
|最低值
|27.57億
|28.63億
|29.68億
|34.38億
|平均值
|28.98億
|30.32億
|32.01億
|34.38億
|中位數
|29.07億
|30.41億
|32.07億
|34.38億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|5.89
|7.19
|8.12
|6.56
|營業收入
|23.18億
|22.92億
|23.34億
|26.39億
|28.24億
詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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