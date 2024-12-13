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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至6.43元，預估目標價為238.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.01元上修至6.43元，其中最高估值6.95元，最低估值5.07元，預估目標價為238.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.95(6.95)7.47.86
最低值5.07(5.07)5.275.66
平均值6.23(6.15)5.676.18
中位數6.43(6.01)5.525.96

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.15億31.05億33.24億34.38億
最低值27.57億28.63億29.68億34.38億
平均值28.98億30.32億32.01億34.38億
中位數29.07億30.41億32.07億34.38億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS--5.897.198.126.56
營業收入23.18億22.92億23.34億26.39億28.24億

詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVB

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