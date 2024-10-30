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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股(LDOS-US)EPS預估上修至9.41元，預估目標價為189.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 10:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雷多斯控股(LDOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.04元上修至9.41元，其中最高估值10.34元，最低估值8.94元，預估目標價為189.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.34(9.51)10.912
最低值8.94(8.8)9.259.8
平均值9.54(9.07)1010.77
中位數9.41(9.04)9.9210.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值164.46億171.18億180.64億
最低值162.42億168.04億174.82億
平均值163.57億170.26億177.37億
中位數163.88億170.56億176.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.604.365.274.961.44
營業收入110.94億122.97億137.37億143.96億154.38億

詳細資訊請看美股內頁：
雷多斯控股(LDOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLDOS

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