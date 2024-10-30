鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股(LDOS-US)EPS預估上修至9.41元，預估目標價為189.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 10:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雷多斯控股(LDOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.04元上修至9.41元，其中最高估值10.34元，最低估值8.94元，預估目標價為189.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.34(9.51)
|10.9
|12
|最低值
|8.94(8.8)
|9.25
|9.8
|平均值
|9.54(9.07)
|10
|10.77
|中位數
|9.41(9.04)
|9.92
|10.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|164.46億
|171.18億
|180.64億
|最低值
|162.42億
|168.04億
|174.82億
|平均值
|163.57億
|170.26億
|177.37億
|中位數
|163.88億
|170.56億
|176.78億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.60
|4.36
|5.27
|4.96
|1.44
|營業收入
|110.94億
|122.97億
|137.37億
|143.96億
|154.38億
詳細資訊請看美股內頁：
雷多斯控股(LDOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股(LDOS-US)EPS預估上修至8.94元，預估目標價為167.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股LDOS-US的目標價調升至189.5元，幅度約6.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥(VRTX-US)EPS預估上修至0.06元，預估目標價為530.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至3.27元，預估目標價為133.00元
上一篇
下一篇