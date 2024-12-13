鉅亨速報 - Factset 最新調查：RH - Class ARH-US的目標價調升至380元，幅度約15.15%
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對RH - Class A(RH-US)提出目標價估值：中位數由330元上修至380元，調升幅度15.15%。其中最高估值550元，最低估值229元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予RH - Class A評價：積極樂觀9位、保持中立11位、保守悲觀4位。
RH - Class A今(13日)收盤價為381.38元。近5日股價上漲15.15%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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