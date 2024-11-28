健和興明年綠電、車用兩大事業向上 泰國廠Q1量產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-28 18:37

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端子及連接器廠健和興 (3003-TW) 今 (28) 日召開法說，公司表示，明年車用受惠專案放量、綠電受惠國內外電網優化、儲能需求帶動下，兩大事業將同步成長，明年營運審慎樂觀，泰國廠預計明年第一季量產。

健和興指出，今年初雖然因為充電槍受到規格改版而影響車用出貨動能，但第二季已恢復正常、第三季出貨暢旺，目前有多項專案在進行中，預期將於明年第二季開始放量，市場以歐美、東南亞及亞洲為主，中國市場則因競爭激烈而不積極參與。

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綠電方面，健和興表示，明年除了國內電網建置、歐美電網整改以及東南亞基建等需求外，公司在儲能連接器也持續開發客製產品，電池模組連接器可用在電力備援及不斷電系統 (UPS)；其他如自動化設備連接器明年也穩步成長、家電連接器則因訂單較保守，估持平至略增。

為配合客戶需求，健和興也積極擴產，泰國廠目前小量試產，預計於明年第一季正式量產，主要生產綠電連接器，第一階段出貨為配合轉單客戶，第二階段則將啟動內外銷，未來將持續擴產；台灣方面，目前有兩條充電槍產線，且產能滿載，未來視客戶需求評估擴產。

針對毛利率波動部分，健和興說明，上半年毛利率較低主因為建制泰國、美國新廠線，加上水電費上漲 5%，以及充電槍規格改版所以有增加模具開發及認證費用等干擾，但第三季已經恢復到三成水準，預期未來毛利率落在 30-33% 是合理範圍。