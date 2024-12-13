〈台幣〉全球降息潮非美貨幣走疲 失守32.5元關卡周線翻黑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-13 17:18

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歐洲央行領頭降息，加上瑞士、加拿大跟進降息，使得非美貨幣普遍走疲，新台幣兌美元今 (13) 日失守 32.5 元關卡，終場小貶 2 分，收在 32.508 元，外資偏向匯出，但整體交投仍顯清淡，以進出口商實質拋補為主，台北及元太外匯市場總成交值 13.83 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.5 元，午盤前最高來到 32.496 元，盤中最低來到 32.548 元。新台幣兌美元匯率本周累計貶值 1 角、0.31%，周線終止連 2 升。

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匯銀人士指出，全球主要國家掀起降息潮，力道大過美國聯準會，使得美元欲小不易，亞幣近期則受人民幣影響較大，紛紛走疲，但相對來說，新台幣貶值幅度有限，也未見到外資進一步匯出，待下周聯準會 FOMC 利率決策結果出爐，整體匯市走向才會比較明朗。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數大漲 0.53%，主要亞幣紛紛示弱，新加坡幣貶值 0.34%，人民幣亦貶 0.22%，日元貶值 0.15%，韓元、新台幣均小幅走貶。