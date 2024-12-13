大量CES中國參展人員美國簽證遭拒 有廠商拒簽率超過50%！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-13 16:22

‌



全球規模最大的消費電子行業盛會消費電子展（CES）2025 年 1 月 8 日將在美國拉斯維加斯登場，但今年諸多中國公司參展人員都在申請美國簽證時遭遇拒簽，即便他們持有主辦方出具的邀請函。

中國廠商向來是 CES 展的主力軍。公開數據顯示，2025 年約有 4,000 家企業已登記參展，超過 30% 參展商來自中國。據《南華早報》報導，將近 1,000 名中國參展企業員工被拒簽。

‌



據《界面新聞》周五（13 日）報導，一家今年重點進攻海外市場的家電廠商表示，今年派出超過 30 人參加 CES 展，拒簽率在 30% 上下。「我們還算在可控範圍內，有同行拒簽率超過 50%。」

上述廠商稱，如果是核心管理人員被拒，影響會比較大，因為會影響到業務拓展，不過這部分人員大部分都已經擁有美簽。對於其他參展人員被拒，公司正在當地找兼職人員代為參展。

一位廣東中小型參展企業員工說，公司原本從國內派了 4 名員工參展，但只有 1 位通過了美簽。她在申請時準備了官方出具的邀請函，在線上提交了相關材料，但線下簽證官並沒有查看邀請函，也未過多詢問參展相關問題，只詢問了美簽常見問題，比如收入、工作、申請簽證原因等。

她在被拒後向 CES 展主辦方發過郵件咨詢。12 月 6 日凌晨，她收到 CES 主辦方發來的拒簽客戶徵集訊息郵件。主辦方稱，如果參展商有被拒簽的情況，可提供申請相關訊息，包括申請人的姓名、公司名稱、簽證申請編號等。

多位參展商說，目前最現實的辦法一樣是尋找當地兼職人員代為參展。在小紅書等平台，已有多位當地市場營銷相關從業者發布個人資料，做好了接收代參展需求的準備。

一位常年經手美國簽證辦理的仲介人員表示，美國商務簽證的審理準備主要考察三個要點：赴美目的是否真實可信；負擔申請人赴美費用的中方雇主資質；申請人自身綜合條件，包括國內財產、社會關係的約束力等。