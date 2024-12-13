亞洲各市場銷量年成長達20%！矽水膠隱形眼鏡產業將成為台廠新藍海？
鉅亨研報 2024-12-13 10:43
一、亞洲矽水膠隱形眼鏡產業成長進行式
1. 亞洲矽水膠市場為台廠下一個成長賽道
戴習慣上，因歐美市場隱形眼鏡配戴採處方簽制，故矽水膠隱形眼鏡配戴比重高，反觀亞洲市場包括中國、台灣、日本等配戴比重仍不高，主因亞洲隱形眼鏡製造商多集中生產水膠產品，有效壓低價格下，使得矽水膠與水膠價格價差達 30-50%，進而促使亞洲消費者更傾向選擇較平價的水膠隱形眼鏡。
惟隨加入者銷售品項持續增加，目前亞洲各個市場矽水膠銷量年成長速度都在 20% 以上，除台灣自身市場外…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
二、結論
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