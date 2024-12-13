明年中國財政政策定調了：提高赤字、特別國債和專項債額度

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-13 09:28

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中共 11 日至 12 日在北京舉行中央經濟工作會議，在部署明年財政政策時稱，要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用。

官方公開數據顯示，2024 年中國的財政赤字率按 3% 安排，超長期特別國債發行規模為人民幣（下同）1 兆元，地方政府新增專項債額度為 3.9 兆元。

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據《第一財經》周四（12 日）報導，按照中央經濟工作會議部署，2025 年赤字率將超過 3%，超長期特別國債將超過 1 兆元，新增專項債額度也會超過 3.9 兆元。這意味著明年財政政策更加積極。

多位財稅專家預估，明年中國的赤字率可能介於 3.5%～4%，超長期特別國債有望在 1.5 兆元至 2 兆元，專項債額度有望在 4.5 兆元左右。當然，這只是專家的預測或建議，最終實際相關數據仍有待明年 3 月全國「兩會」揭曉。