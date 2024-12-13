鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估上修至4.93元，預估目標價為86元
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.9元上修至4.93元，其中最高估值6.04元，最低估值4.67元，預估目標價為86元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.04(6.04)
|7.02
|7.62
|最低值
|4.67(4.67)
|5.54
|6.86
|平均值
|5.03(5)
|6.19
|7.24
|中位數
|4.93(4.9)
|6.13
|7.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|81,860,000
|83,893,000
|84,106,000
|最低值
|72,041,000
|76,660,000
|82,317,000
|平均值
|74,304,570
|79,188,000
|83,211,500
|中位數
|72,905,000
|77,983,500
|83,211,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.5
|6.71
|4.31
|3.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,078,773
|76,419,408
|63,053,656
|60,516,929
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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