輝達逆勢在中國擴張攬人才 一年研發人員增加數百人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-13 07:30

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據《第一財經》周四（12 日）報導，業界人士表示，輝達（Nvidia）(NVDA-US) 過去一年來在中國招募研發人才，輝達位於北京中關村的新辦公室 11 月 25 日開業，這是輝達在北京的第二個辦公室。

2023 年年底，輝達中國區員工總計近 3,000 人。而今年截至目前，輝達包括上海、北京和深圳在內的中國區辦公室員工人數已經達到 3,600 人左右。

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輝達在中國招募的大部分人才都為研發人員，聚焦自動駕駛等領域，不僅支持中國本地，而且大部分研發也針對全球市場。

11 月 25 日，輝達執行副總裁普瑞（Jay Puri）表示，輝達視中國為重要市場，將持續加強與中方合作夥伴溝通，提供優質、高效的產品和服務，積極參與中國數位經濟發展。

輝達執行長黃仁勳近日在香港訪問時還提到中國擁有大量優秀人才。

研究機構 Gartner 分析師盛陵海表示，除了資料中心，在工業智慧製造、自動駕駛等領域，輝達在中國也會有較大市場空間。