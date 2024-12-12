〈能源盤後〉供應前景趨緊 WTI原油重回70美元 兩周來首見

鉅亨網編譯許家華 2024-12-12 06:20

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原油期貨價格周三 (11 日) 連續第三日收高，係因中國提振經濟的計畫可望提高能源需求，且美國研議是否對俄羅斯石油實施新制裁，令全球供應前景趨緊。

周三公布的美國官方供應數據也顯示，美國原油供應量連續第三周下降，同時主要產油國 OPEC 下調了今明兩年的石油需求成長預期。

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能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.70 美元或 2.5%，收每桶 70.29 美元，為 11 月 22 日以來的最高收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.33 美元或 1.8%，收每桶 73.52 美元。

1 月交割汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 1.99 美元。

1 月交割熱燃油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 2.22 美元。

1 月交割天然氣價格上漲 6.8%，收每百萬 Btu 3.38 美元，但本月迄今，僅上漲了 0.5%。

市場驅動力

原油價格在彭博社一篇報導後上漲，該報導引述知情人士消息指出，拜登政府正考慮趁權力移轉給川普政府之前，先對俄羅斯石油實施新制裁，以削弱俄羅斯為烏克蘭戰爭提供資金的能力。

美聯社報導，一位美國官員稱，根據美國情報評估的結論，俄羅斯可能在未來幾天再次對烏克蘭使用致命的中程彈道飛彈。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「這肯定會加大風險。報導稱美國正打算加強對俄羅斯的制裁，石油產業可能會有保護性的囤貨交易。」

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，「先前因為擔心全球能源成本飆升，而沒有對俄羅斯石油實施新制裁，但現在看起來可以實行更大膽的措施，因為現在油價因全球供應過剩而遭抑制，且大眾越來越擔心候任政府可能推動迅速解決俄烏衝突的方案。」

「這轉變可能會給世界最大石油生產國之一帶來新的壓力。在公布制裁細節之前，該舉措會為油價奠定一個底線，如果制裁手段證實是實質性的，油價將會上升。」Innes 說。

近期中國當局承諾採取更積極的刺激措施，這點也給予油價支撐力。XS.com 高級市場分析師 Samer Hasn 表示：「專家認為支持國內支出和投資是支持成長的關鍵因素。近期的支撐計畫和明年的改革，加上放寬的貨幣政策，應該可以加速經濟復甦。」

儘管 OPEC 周三發布月報，下調今明兩年石油需求成長預測，但油價仍在上漲。

OPEC 將今年全球石油需求增長預測較 11 月報告下調 21 萬桶 / 日，達年增 160 萬桶 / 日。OPEC 也將明年的石油需求成長預測下調 9 萬桶 / 日，至 140 萬桶 / 日。

《華爾街日報》報導，這是 OPEC 連續第五個月下調石油需求成長預測。 Global X 研究分析師 Kenny Zhu 表示，OPEC 下調可能「部分反映中國成長前景充滿挑戰」。

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周(12/6 止) 美國商業原油庫存減少 140 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國商業原油庫存減少 60 萬桶。此外，美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存增加 499000 桶。

EIA 數據也顯示，上周汽油供應增加 510 萬桶，餾分油供應增加 320 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國汽油和餾分油供應各增加 170 萬桶。

根據 EIA，最近一周美國石油產量增加 118000 桶至 1363.1 萬桶 / 日，創一高點紀錄。

數據顯示，Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少 130 萬桶，至 2290 萬桶。汽油需求上升，代表需求的車用汽油供應總量自一周前的 873.8 萬桶 / 日，上升至 881 萬桶 / 日。