三能-KY印尼新廠明年完工量產 達在地化生產及銷售目標

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-12 20:13

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烘焙器具廠三能 - KY(6671-TW) 今 (12) 召開法說會，公司指出，經營層表示，今年年 4 月成立的印尼三能工業公司已租用土地廠房，並設置完成沖壓與表面處理兩大產線，預計 2025 年可達到在地化生產及銷售目標。

三能 - KY 預計明年可達到在地化生產及銷售目標，並藉由印尼三能幅射至整體東南亞市場，擴展東南亞市場， 實踐「提升亞洲烘焙技術，共同創建烘焙生態圈」的目標。而烘焙相關業者的德麥 (1264-TW)、南僑 (1702-TW) 及三能 - KY，目前都看好東南亞地區在烘焙產業的成長潛力及需求，其中德麥並已鎖定馬來西亞爲現階段的市場積極發展重點。

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三能 - KY2024 年 11 月營收 2.1 億元改寫 36 個月最高、月增 34% 且年增 20%，前 11 月營收 18.36 億元、年增 7%。公司指出，集團已連續 3 個月營收達雙位數年增，主要受惠無錫及日本公司營收增加，且在中國總體經濟尚未完全回溫下，能達此佳績實屬難得。

三能 - KY2024 年前三季營收 14.64 億元，毛利率 37.53%，稅後純益 1.33 億元，優於 2023 年同期每股純益 2.19 元，公司在中國市場消費力道逐漸復甦及東南亞布局開始發酵，預估 2024 年全年可望再度挑戰營收 20 億元里程碑。

三能 - KY 表示，集團將過去 40 多年製造器具的專業及對食品器具安全衛生的重視應用至「SANNENG OUTDOOR」，朝向露營、咖啡器具及戶外休閒等相關產品邁進，持續以「專業、誠信、創新」的經營理念為消費者提供烘焙領域外更多元選擇。