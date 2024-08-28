保證續保到80歲！安達人壽「安心抗癌」定期險 給付率118%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-28 18:50

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安達人壽今 (28) 日宣布，推出「安心抗癌一年定期防癌健康保險」，是國內少數同時給付達文西手術與標靶藥物治療的產品，四大特色：新式癌症達文西手術理賠、重度癌症標靶理賠、初次罹癌一次給付，以及保證續保至 80 歲，理賠給付率高達 118%。

衛生福利部今年六月公布最新國人十大死因，癌症連續 42 年蟬聯榜首；根據「112 年全台灣惡性腫瘤醫療支出統計」，惡性腫瘤的就醫病人數高達 88 萬，罹癌人數近 10 年成長 43.7%。衛福部資料亦顯示，癌症 5 年存活率持續提升、癌症醫療費用亦逐年增加。

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一旦罹癌後，可能面臨高額的醫療費用，例如標靶治療，或達文西手術等。然而部分標靶藥物以及達文西手術醫材不在健保給付範圍內，加上其他隱形開銷如營養補給品、薪資損失、看護費用等相關支出，可能會對患者家庭開支帶來不小的經濟壓力。

安達人壽總經理張志杰表示，隨著醫療技術的進步，許多治療癌症的新手術方式推陳出新。安達人壽一直秉持以客戶需求為出發點，與時俱進地推出新的醫療保障來滿足客戶的新需求。此次很榮幸能和機械手臂手術領域的先驅直覺公司合作，期許透過直接和醫療技術創新夥伴合作模式，持續帶給客戶更全面、更優質的醫療保障。

「安心抗癌一年定期防癌健康保險」，保單共有四大特色：新式癌症達文西手術理賠、重度癌症標靶理賠、初次罹癌一次給付，以及保證續保至 80 歲。給付率高達 118%，包括：初期或輕度癌症保險金 (保額 * 3%)、重度癌症保險金 (保額 * 50%)、重度癌症標靶治療保險金 (保額 * 50%)、癌症達文西手術醫療保險金 (保額 * 15%)。