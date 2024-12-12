看好AI帶來需求 兩大能源巨頭考慮進軍電力行業
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-12 13:30
美國石油巨頭雪佛龍 (CVX-US) 和埃克森美孚 (XOM-US) 正在考慮進軍電力行業，計畫利用天然氣和碳捕獲技術為科技產業的人工智慧 (AI) 數據中心供電。
雪佛龍新能源公司總裁 Jeff Gustavson 周三 (11 日) 表示，雪佛龍已經就向數據中心供應結合碳捕獲技術的天然氣發電，進行了超過一年的談判。
Gustavson 表示：「我們也在進行這方面的研究。」他補充說，雪佛龍在全球供應天然氣和運營天然氣發電設備方面的經驗，使公司在滿足數據中心不斷增長的電力需求方面處於有利地位。
雪佛龍認為，其在天然氣、建築、運營以及透過碳捕獲、利用和封存 (CCUS)、地熱和其他技術，為客戶提供低碳電力途徑方面的能力，使其非常適合滿足數據中心的電力需求。
埃克森美孚也於周三發表了類似的聲明，表示正在努力在本世紀末之前，透過將碳捕獲與天然氣發電廠結合起來，為數據中心提供低碳電力。
傳統上，石油公司只為自身業務生產電力。然而，隨著科技產業對電力的需求激增，雪佛龍和埃克森美孚看到了進軍更廣泛電力市場的機會。預計生成式 AI 等技術的增長，將推動美國電力需求在 2025 年達到歷史新高，而此前電力需求在大約 20 年的時間裡一直保持平穩。
對電力的迫切需求促使美國電力行業投資新的天然氣基礎設施，並推動推遲化石燃料發電廠的退役。對電力的爭奪也導致一些大型科技公司放棄了以氣候為重點的承諾，這些承諾此前要求其能源密集型人工智慧數據中心，只能使用風能和太陽能等可再生能源。
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