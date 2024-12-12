特斯拉漲嗨了！馬斯克身家衝破4,000億美元 全球第一人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-12 08:40

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美東時間周三（11 日）美股午盤，特斯拉股價加速上行，尾盤一度漲至 424.88 美元，勁漲約 6%，寫下盤中歷史新高，終場收漲逾 5.9%，報 424.77 美元，連續第六個交易日走高，刷新 2021 年 11 月 4 日創下的收盤最高紀錄。

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伴隨特斯拉股價上漲，馬斯克的個人財富進一步增加。周三盤中，彭博億萬富翁指數顯示，馬斯克的個人資產淨值超過 4,000 億美元，成為全球首位個人資產衝破 4,000 億美元的富豪。

監管機關的文件顯示，馬斯克持有逾 4.11 億股特斯拉股票和約 3.04 億股基於業績的股票期權。特斯拉股票和期權約佔他個人財富的四分之三。他還持有 SpaceX、社交平台 X 和 AI 新創公司 xAI 的股份。

作為川普當選總統一大功臣，馬斯克旗下公司在大選結束後普遍估值飆升。自 11 月 5 日大選日結束以來，截至本周三收盤，特斯拉股價累漲約 69%，五周內市值大增逾 5,560 億美元。

分析師認為，馬斯克可能對未來美國政府的決策產生影響力。馬斯克曾在 10 月特斯拉第三季業績電話會上說，他有意運用自身對川普的影響力，建立「自駕車聯邦政府審批流程」。目前審批由州一級的政府機關完成。