今年漲逾140%還沒完！歷史若重演 比特幣明年上看15萬美元

鉅亨網編譯許家華 2024-12-12 11:57

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比特幣上週達到了 103853 美元的歷史新高。儘管在周末和本周初回落至 9.5 萬美元以下，但在周三再次突破 10 萬美元，顯示出強勁市場表現。今年以來，比特幣的漲幅已超過 140%。

根據 MarketVector Indexes 數位資產研究與策略總監 Martin Leinweber 的分析，如果歷史重演，比特幣在明年可能會達到約 15 萬美元的週期高點。投資者對於川普政府下的加密貨幣監管環境持樂觀態度，這可能進一步推升數位資產價格。

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回顧歷史，自 2012 年以來，比特幣在每次美國總統選舉後的年度表現都相當出色。這些選舉年與比特幣的減半事件同時發生，而減半通常被視為對加密貨幣利好的訊號。比特幣的減半是其區塊鏈演算法中的一個機制，旨在控制代幣的供應，最大供應量為 2,100 萬個。每 210,000 個區塊挖掘完成後，挖礦獎勵將減半，這一過程大約每四年發生一次。

儘管比特幣的歷史相對較短，且數據樣本有限，但 Leinweber 認為，研究比特幣在過去週期中的表現有助於投資者理解市場趨勢和行為。他指出，即使在牛市期間，比特幣也不罕見地出現 20% 至 30% 甚至更大的下跌。在 2017 年和 2021 年，總統就職後，比特幣曾短暫下跌超過 10%，但隨後又回升。

此外，比特幣在 2013 年、2017 年和 2021 年夏季也曾顯著下跌，但在年底前又恢復上漲。2013 年夏季，從局部高點跌至局部底部，跌幅高達 70%。 2021 年夏季，縮水幅度高達 50% 以上。 2017 年一度跌幅超過 35%。

根據 MarketVector 的模擬，如果歷史重演，比特幣可能會達到 11 月初水準 2.3 倍左右的週期頂部。11 月初比特幣交易價格約為 6.7 萬美元，因此週期頂價格預測約為 15 萬美元。