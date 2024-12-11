〈台灣企業永續獎〉台電橫掃TCSA 3大獎 永續報告書第6度奪最高榮譽白金獎

具「企業永續奧斯卡」美譽的台灣企業永續獎今（11）日頒獎，台電自 526 家企業中脫穎而出，奪下永續報告白金獎，並榮獲台灣永續企業績優獎及創意溝通領袖獎等 3 獎肯定，其中永續報告獎自 2009 年以來連續 16 年受肯定，迄今更已 6 度拿下能源產業類最高榮譽白金獎。台電表示，電力作為台灣民生經濟發展關鍵基礎，將持續致力兼顧穩定供電及環境永續發展。



2024 第 17 屆台灣企業永續獎繼 11 月 20 日先行頒發單項績效獎，今日於台北漢來大飯店舉行永續報告類及永續綜合績效類頒獎典禮，台電由企劃處處長郭秋英代表，自台灣永續能源研究基金會董事長簡又新手中接獲大獎肯定。



台電指出，今年獲頒永續報告白金獎及台灣永續企業績優獎（永續綜合績效），彰顯台電在環境永續、社會共融及公司治理 3 面向綜合績效表現，並完整詳實揭露於永續報告書。而台電 2023 永續報告書也呈現整體永續發展計畫，設定 5 大永續發展圖像願景展開 10 大路徑訂定各項方案，對應聯合國與我國永續發展目標，今年更加強對氣候變遷行動、永續供應鏈推動及推動生態共融等議題揭露，以具體行動落實台電永續經營。



台電近年持續發展再生能源、推動更新低碳電力與新能源技術，逐步邁進電力淨零目標，另亦響應國際 OECM（其他有效保護區）精神，以「自然為本的解決方案」致力營造電力建設與生態共融，維護物種多樣性與環境生態，如在興達電廠永安濕地保育打造「飛鳥電廠」，另也在台西風場投入蝙蝠棲地搬遷計畫等。



台電說明，今年第五度奪得永續單項績效中公司治理類「創意溝通領袖獎」肯定，台電持續推展電力科普教育，針對各年齡層受眾透過打造科普環島列車、電力職場青年體驗參訪計畫，以及全國唯一電力設計競賽「瓩設計獎」、國內首座綠能主題展館「電幻 1 號所」等多元創意溝通互動機會，讓電力知識有感連結大眾日常生活，而台電今年 8 月也曾以此於 2024 亞太永續博覽會獲頒台灣永續行動獎。