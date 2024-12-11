全球天災理賠創新高！台灣金融業3成藉AI風險管控 6成5壽險業採用率最高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-11 16:33

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勤業眾信聯合會計師事務所今（11）發布《2025 全球保險產業趨勢展望》報告指出，生成式 AI（GenAI) 的廣泛應用正推動保險市場結構性變革，2023 年全球因氣候相關災害造成的保險理賠金額突破 1,000 億美元，創下歷史新高，根據金管會調查，台灣金融相關單位近 3 成已採用 AI 技術，以壽險及產險業所佔比例最高，顯示數位安全與風險管控能力之高度相關。

勤業眾信保險產業負責人林旺生表示，AI 等技術的導入不僅能提升產業韌性，更為保險產業創造突破傳統框架，業者可加速實現獲利成長與永續目標的雙贏，進一步建構具創新力與適應力的未來保險生態圈。

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極端氣候事件在過去五年間增加了 40%，2023 年全球因氣候相關災害造成的保險理賠金額突破 1,000 億美元，創下歷史新高，且連續四年都破千億。此外，地緣政治風險加劇、供應鏈中斷、數據洩露和網絡攻擊等風險，正在重塑保險產業的風險組合。例如，某歐洲保險公司在 2024 年因多起網絡攻擊損失超過 8 億美元，凸顯出數位安全與風險管控能力的急迫性。這些「新型災難」不僅壓縮保險產業的盈利空間，也使投資者的信心逐步下降。

報告進一步強調，生成式 AI（GenAI）為保險產業帶來深遠的變革，從提升理賠與核保的準確性，到協助分析氣候風險與地緣政治影響，正重塑產業運作模式。根據金管會今年 5 月的調查，在台灣 377 家金融相關單位中，近三成（29%）已採用 AI 技術；其中，壽險業及產險業採行率分別達到 62% 和 50%，處於領先地位。

GenAI 應用已橫跨保單設計、客戶互動及理賠處理等，研究顯示導入 AI 技術的保險公司，風險損失預測精準度提高了 25%，並大幅縮短理賠周期，為保險客戶提供更高效的服務。同時，AI 結合區塊鏈技術實現數據透明化，也在提升資金配置效率與降低交易成本方面，為保險產業的未來發展奠定基石。

面對日益複雜的風險環境，保險產業應加強與監管機構的合作，共同制定統一且具彈性的規範框架，以提升合規效率並遏制跨境投資的潛在風險。台灣金管會在今年 6 月發布金融業 AI 指引，明訂「公平性、隱私保護及資料治理、系統穩定性、系統安全性、透明性和可解釋性」六大核心原則。超過 60% 的全球保險公司高層認為，缺乏清晰的監管與指引是導致市場波動的重要原因，凸顯出監管改革的必要性。

保險業者在不確定性加劇的環境下，必須專注於提升中長期韌性。報告提出了「支柱二」（Pillar 2）框架下的應變措施，包括強化氣候壓力測試、部署新型保險產品以及擴大再保險覆蓋範圍。在 2024 年的熱浪期間，全球保險產業整體損失增加了 25%，而採用此策略的業者，卻成功減少超過 30% 的損失，展現出更強的市場抗壓能力。