〈陸股盤後〉市場對中央經濟工作會議的期望低 三大指數漲跌互見
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-11 16:30
中國 A 股市場三大指數周三（11 日）收盤漲跌互見，《彭博》指出，中共將在周三舉行中央經濟工作會議，但投資人對當局提出強力刺激措施的期待偏低。
上證指數周三收盤報 3,432.49 點，漲 0.29%。深證成指報 10,848.42 點，漲 0.33%。創業板指報 2,261.58 點，跌 0.11%。
據《彭博》披露，中共將在周三舉行一年一度的中央經濟工作閉門會議，規劃 2025 年經濟成長目標和刺激計畫，中共總書記習近平、金融監管機關高層等領導人都會出席這場會議。
中共可能不會在中央經濟工作會議開始時就發布公告，而是藉會議公報向公眾說明這場會議。雖然具體經濟目標要等到明年 3 月「兩會」期間才會公布，但投資人還是會努力從公報中尋找任何政策信號。
《彭博》指出，儘管川普重返白宮可能會引爆新一輪關稅戰，破壞雙邊貿易，但外界認為中共還是可能把明年經濟成長目標定在 5% 左右，跟今年差不多。
花旗集團首席中國經濟學家余向榮認為，面對關稅風險，北京可以提前做的部分很少。2025 年的政策可能會跟 2024 年非常相似，決策官員會對經濟成長和關稅威脅做出反應，若經濟降溫的速度太快，政府就會加大支持力道。
Maybank Securities Pte 機構股票銷售交易部門主管 Wong Kok Hoong 也認為，此時投資人可能需要一些具體細節，問題是中共開完會後大概不會宣布細節。一些市場市場觀察家研判，中共可能要等到明年 1 月 20 日之後才會提出強力刺激措施。那天美國準總統川普正式宣示就職。
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