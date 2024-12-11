〈陸股盤後〉市場對中央經濟工作會議的期望低 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-11 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（11 日）收盤漲跌互見，《彭博》指出，中共將在周三舉行中央經濟工作會議，但投資人對當局提出強力刺激措施的期待偏低。

上證指數周三收盤報 3,432.49 點，漲 0.29%。深證成指報 10,848.42 點，漲 0.33%。創業板指報 2,261.58 點，跌 0.11%。

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據《彭博》披露，中共將在周三舉行一年一度的中央經濟工作閉門會議，規劃 2025 年經濟成長目標和刺激計畫，中共總書記習近平、金融監管機關高層等領導人都會出席這場會議。



中共可能不會在中央經濟工作會議開始時就發布公告，而是藉會議公報向公眾說明這場會議。雖然具體經濟目標要等到明年 3 月「兩會」期間才會公布，但投資人還是會努力從公報中尋找任何政策信號。

《彭博》指出，儘管川普重返白宮可能會引爆新一輪關稅戰，破壞雙邊貿易，但外界認為中共還是可能把明年經濟成長目標定在 5% 左右，跟今年差不多。

花旗集團首席中國經濟學家余向榮認為，面對關稅風險，北京可以提前做的部分很少。2025 年的政策可能會跟 2024 年非常相似，決策官員會對經濟成長和關稅威脅做出反應，若經濟降溫的速度太快，政府就會加大支持力道。