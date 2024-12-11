中國再提貨幣政策「適度寬鬆」新華社：釋出積極信號

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-11 11:03

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《新華社》周二（10 日）指出，中共中央政治局周一召開的會議，分析研究 2025 年經濟工作，其中貨幣政策的表述引人關注。時隔 10 多年，貨幣政策取向再次改為「適度寬鬆」，體現了支持性貨幣政策立場，釋出積極信號。

《新華社》說，貨幣政策的變化，始終與一國宏觀經濟形勢緊密相連。此次中央政治局明確明年貨幣政策「適度寬鬆」，不僅出於對當前經濟形勢的判斷，更結合了對明年經濟工作的謀劃，「宜鬆則鬆，宜緊則緊」。

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《新華社》稱，從「穩健」改為「適度寬鬆」，變化的是貨幣政策鬆緊，直接關係實體經濟的資金血脈。「適度寬鬆」的貨幣政策，意味著合理的貨幣供應量、低位的利率水準、相對寬鬆的貨幣信貸環境等，有利於進一步加大對重點領域和薄弱環節的金融支持力度，引導更多資金投向科技創新、民生消費等領域，促消費、擴投資，更好激發全社會內生動力和創新活力。

《新華社》指出，從「穩健」改為「適度寬鬆」，不變的是支持性的貨幣政策立場。今年以來，貨幣政策已適時加大逆周期調節。儘管今年的貨幣政策基調定為「穩健」，但整體來看，貨幣政策在執行上靈活適度，市場普遍感覺中國的貨幣政策已處於穩健略偏寬鬆的狀態。