散戶需求迅猛 美國芝商所計劃降低門檻 推出1英兩黃金期貨

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-11 09:10

‌



美國芝加哥商品交易所（CMC）集團宣布，將於 2025 年 1 月 13 日推出 1 英兩黃金期貨合約，滿足日益增長的散戶投資者需求，降低黃金市場入市門檻，目前正等待監管機關批准。

投資者只需支付幾百美元的保證金，就可以控制相當於 2,700 美元的 1 英兩黃金。

‌



黃金價格今年來一路飆升，從 2,000 美元漲至 2,630 美元，漲幅高達 32%，屢次創下歷史新高。

CME 集團全球金屬業務負責人 Jin Hennig 表示：「1 英兩黃金期貨合約，是我們降低市場准入門檻的絕佳方式。」她還指出，隨著客戶群體年輕化，對新一代投資者來說，這種小規模合約更加可行。

事實上，CME 集團此前已推出多種小規模黃金和白銀期貨合約，包括 10 英兩微型黃金期貨和 1,000 英兩微型白銀期貨等，旨在吸引更多普通投資者參與貴金屬市場。

CME 集團說，這些微型合約已成為金屬衍生品系列中增長最快的商品之一，今年來交易量創下歷史新高。

值得注意的是，CME 集團新推出的 1 英兩黃金期貨合約，是現金結算的期貨合約，而非實物交割。這意味著交易者無法在合約到期時獲得 1 英兩金條或金幣。對那些希望實際持有黃金的投資者來說，這一點可能成為制約因素。