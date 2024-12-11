散戶需求迅猛 美國芝商所計劃降低門檻 推出1英兩黃金期貨
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-11 09:10
美國芝加哥商品交易所（CMC）集團宣布，將於 2025 年 1 月 13 日推出 1 英兩黃金期貨合約，滿足日益增長的散戶投資者需求，降低黃金市場入市門檻，目前正等待監管機關批准。
投資者只需支付幾百美元的保證金，就可以控制相當於 2,700 美元的 1 英兩黃金。
黃金價格今年來一路飆升，從 2,000 美元漲至 2,630 美元，漲幅高達 32%，屢次創下歷史新高。
這一漲幅吸引了越來越多的散戶投資者，小規模黃金投資商品日益受歡迎，投資者希望透過這些商品參與貴金屬市場，分散投資組合。
CME 集團全球金屬業務負責人 Jin Hennig 表示：「1 英兩黃金期貨合約，是我們降低市場准入門檻的絕佳方式。」她還指出，隨著客戶群體年輕化，對新一代投資者來說，這種小規模合約更加可行。
事實上，CME 集團此前已推出多種小規模黃金和白銀期貨合約，包括 10 英兩微型黃金期貨和 1,000 英兩微型白銀期貨等，旨在吸引更多普通投資者參與貴金屬市場。
CME 集團說，這些微型合約已成為金屬衍生品系列中增長最快的商品之一，今年來交易量創下歷史新高。
值得注意的是，CME 集團新推出的 1 英兩黃金期貨合約，是現金結算的期貨合約，而非實物交割。這意味著交易者無法在合約到期時獲得 1 英兩金條或金幣。對那些希望實際持有黃金的投資者來說，這一點可能成為制約因素。
目前市場上每 1 英兩實物黃金大約對應 133 英兩紙黃金，這一失衡狀況引發了一些市場擔憂。分析人士表示，未來可能會出現對實物黃金的擠兌風險，這會導致稀缺實物黃金價格飆漲，紙黃金的價值可能會暴跌，引發市場衝擊。
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