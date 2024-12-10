〈貴金屬盤後〉金價創兩周新高 中國買盤與降息預期提振
鉅亨網編譯陳又嘉 2024-12-10 05:29
黃金價格周一 (2 日) 創下兩周新高，漲幅一度超過 1%，主要受到中國央行在暫停 6 個月後重新購買黃金的推動，加上市場對美國聯準會 (Fed) 下周降息的預期增強，進一步提振了看漲情緒。。
TD Securities 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，「最重要的因素是中國人民銀行宣布重新開始購買黃金的消息…… 市場對其它央行可能跟進並重啟破紀錄的購買持樂觀態度。」
中國重啟黃金購買可能會進一步支撐其國內投資需求。2023 年，中國是全球最大的官方部門黃金買家，但中國人民銀行在 5 月暫停了連續 18 個月的購買紀錄。
強勁的央行買盤是今年金價漲勢創新高的主要支撐力量之一，此外還包括貨幣政策寬鬆和地緣政治緊張局勢。
美國聯準會在 9 月以異常大幅的 50 個基點降息開啟了其利率寬鬆周期，並在 11 月再次降息 25 個基點。交易員目前預計，聯準會在 12 月 17 日至 18 日的會議上有 86% 的可能性再降息 25 個基點。
不過，StoneX 分析師 Rhona O’Connell 表示，如果聯準會暫停降息，且其釋出訊息趨於謹慎，可能會對金價施加短期壓力。「從中期來看，地緣政治和銀行壓力帶來的順風效應將超過任何逆風。」
周末期間，中東局勢進一步動盪。敘利亞反抗軍在 13 年的內戰後控制了首都大馬士革，迫使獨裁總統阿薩德 (Bashar al-Assad) 逃往俄羅斯。
在低利率環境下，零收益黃金的表現強勁，並通常會在政治和經濟不穩時期吸引投資人。
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