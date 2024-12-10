鉅亨速報 - Factset 最新調查：Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)EPS預估下修至-0.81元，預估目標價為82.50元
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.78元下修至-0.81元，其中最高估值-0.52元，最低估值-1.61元，預估目標價為82.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.52(-0.52)
|0.25
|1.66
|2.9
|最低值
|-1.61(-1.61)
|-1.26
|0.05
|0.58
|平均值
|-0.86(-0.82)
|-0.38
|0.58
|1.29
|中位數
|-0.81(-0.78)
|-0.44
|0.31
|1.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.45億
|11.94億
|18.77億
|24.79億
|最低值
|5.62億
|8.78億
|12.28億
|16.44億
|平均值
|6.16億
|10.39億
|15.44億
|20.94億
|中位數
|6.16億
|10.65億
|15.54億
|22.09億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.01
|-2.56
|-2.86
|-2.80
|-2.94
|營業收入
|5,726萬
|7,568萬
|6,883萬
|1.17億
|2.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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