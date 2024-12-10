search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)EPS預估下修至-0.81元，預估目標價為82.50元

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.78元下修至-0.81元，其中最高估值-0.52元，最低估值-1.61元，預估目標價為82.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.52(-0.52)0.251.662.9
最低值-1.61(-1.61)-1.260.050.58
平均值-0.86(-0.82)-0.380.581.29
中位數-0.81(-0.78)-0.440.311.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.45億11.94億18.77億24.79億
最低值5.62億8.78億12.28億16.44億
平均值6.16億10.39億15.44億20.94億
中位數6.16億10.65億15.54億22.09億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.01-2.56-2.86-2.80-2.94
營業收入5,726萬7,568萬6,883萬1.17億2.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEGN

相關行情

台股首頁我要存股
Legend Biotech Corp - ADR41.630.22%

延伸閱讀


Empty