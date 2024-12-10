營收速報 - 富邦金(2881)11月營收345.17億元年增率高達483.78％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 17:20
富邦金(2881-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣345.17億元，年增率483.78%，月增率16.31%。
今年1-11月累計營收為3,081.05億元，累計年增率94.6%。
最新價為92元，近5日股價上漲2.12%，相關金融保險上漲1.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+13845 張
- 外資買賣超：+14387 張
- 投信買賣超：-160 張
- 自營商買賣超：-382 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|345.17億
|484%
|16%
|24/10
|296.76億
|115%
|30%
|24/9
|227.75億
|31%
|512%
|24/8
|37.20億
|-71%
|-91%
|24/7
|434.42億
|74%
|33%
|24/6
|327.59億
|2%
|31%
富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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