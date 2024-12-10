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鉅亨速報

營收速報 - 富邦金(2881)11月營收345.17億元年增率高達483.78％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 17:20


富邦金(2881-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣345.17億元，年增率483.78%，月增率16.31%。

今年1-11月累計營收為3,081.05億元，累計年增率94.6%。

最新價為92元，近5日股價上漲2.12%，相關金融保險上漲1.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+13845 張
  • 外資買賣超：+14387 張
  • 投信買賣超：-160 張
  • 自營商買賣超：-382 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 345.17億 484% 16%
24/10 296.76億 115% 30%
24/9 227.75億 31% 512%
24/8 37.20億 -71% -91%
24/7 434.42億 74% 33%
24/6 327.59億 2% 31%

富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收富邦金

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