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鉅亨速報

營收速報 - 三商壽(2867)11月營收129.80億元年增率高達58.88％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 17:20


三商壽(2867-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣129.80億元，年增率58.88%，月增率47.82%。

今年1-11月累計營收為1,256.95億元，累計年增率12.51%。

最新價為6.6元，近5日股價上漲1.07%，相關金融保險上漲1.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1095 張
  • 外資買賣超：-1050 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-45 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 129.80億 59% 48%
24/10 87.80億 37% -2%
24/9 89.69億 -8% 27%
24/8 70.51億 -29% -43%
24/7 124.04億 -15% -17%
24/6 149.89億 6% 51%

三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收三商壽

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