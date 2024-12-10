營收速報 - 三商壽(2867)11月營收129.80億元年增率高達58.88％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 17:20
今年1-11月累計營收為1,256.95億元，累計年增率12.51%。
最新價為6.6元，近5日股價上漲1.07%，相關金融保險上漲1.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1095 張
- 外資買賣超：-1050 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-45 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|129.80億
|59%
|48%
|24/10
|87.80億
|37%
|-2%
|24/9
|89.69億
|-8%
|27%
|24/8
|70.51億
|-29%
|-43%
|24/7
|124.04億
|-15%
|-17%
|24/6
|149.89億
|6%
|51%
三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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