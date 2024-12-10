營收速報 - 陽程(3498)11月營收1.39億元年增率高達713.01％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:15
今年1-11月累計營收為7.91億元，累計年增率-32.12%。
最新價為53.5元，近5日股價下跌-2.88%，相關其他電子類指數上漲4.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+187 張
- 外資買賣超：+193 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.39億
|713%
|322%
|24/10
|3,296萬
|42%
|-84%
|24/9
|2.08億
|148%
|73%
|24/8
|1.20億
|39%
|155%
|24/7
|4,715萬
|-82%
|-9%
|24/6
|5,183萬
|-49%
|-7%
陽程(3498-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CCL & PCB 自動化設備。Flat Panel Display (簡稱FPD) 自動化設備。物流、其他自動化設備製造及所營相關設備維修與售服。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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