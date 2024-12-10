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鉅亨速報

營收速報 - 陽程(3498)11月營收1.39億元年增率高達713.01％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:15


陽程(3498-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.39億元，年增率713.01%，月增率321.5%。

今年1-11月累計營收為7.91億元，累計年增率-32.12%。

最新價為53.5元，近5日股價下跌-2.88%，相關其他電子類指數上漲4.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+187 張
  • 外資買賣超：+193 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.39億 713% 322%
24/10 3,296萬 42% -84%
24/9 2.08億 148% 73%
24/8 1.20億 39% 155%
24/7 4,715萬 -82% -9%
24/6 5,183萬 -49% -7%

陽程(3498-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CCL & PCB 自動化設備。Flat Panel Display (簡稱FPD) 自動化設備。物流、其他自動化設備製造及所營相關設備維修與售服。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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