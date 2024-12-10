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鉅亨速報

營收速報 - 上詮(3363)11月營收1.50億元年增率高達39.11％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:15


上詮(3363-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.50億元，年增率39.11%，月增率47.15%。

今年1-11月累計營收為12.56億元，累計年增率8.87%。

最新價為215.5元，近5日股價上漲6.07%，相關通信網路類指數上漲2.23%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1126 張
  • 外資買賣超：+907 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+219 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.50億 39% 47%
24/10 1.02億 -8% -17%
24/9 1.22億 25% -3%
24/8 1.27億 9% -5%
24/7 1.34億 17% 8%
24/6 1.24億 7% 7%

上詮(3363-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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