營收速報 - 上詮(3363)11月營收1.50億元年增率高達39.11％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:15
今年1-11月累計營收為12.56億元，累計年增率8.87%。
最新價為215.5元，近5日股價上漲6.07%，相關通信網路類指數上漲2.23%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1126 張
- 外資買賣超：+907 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+219 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.50億
|39%
|47%
|24/10
|1.02億
|-8%
|-17%
|24/9
|1.22億
|25%
|-3%
|24/8
|1.27億
|9%
|-5%
|24/7
|1.34億
|17%
|8%
|24/6
|1.24億
|7%
|7%
上詮(3363-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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