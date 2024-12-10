search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 精金(3049)11月營收1.56億元年增率高達152.86％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:15


精金(3049-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.56億元，年增率152.86%，月增率5.87%。

今年1-11月累計營收為13.38億元，累計年增率5.74%。

最新價為10元，近5日股價下跌-5.31%，相關光 電 業上漲0.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2041 張
  • 外資買賣超：+1952 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+89 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.56億 153% 6%
24/10 1.47億 182% 1%
24/9 1.46億 78% -4%
24/8 1.52億 71% 20%
24/7 1.26億 14% 3%
24/6 1.23億 -17% 27%

精金(3049-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為觸控式液晶顯示器之研究、開發、生產、製造及銷售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報11月營收精金

相關行情

台股首頁我要存股
精金100.10%
美元/台幣32.44-0.09%

延伸閱讀


Empty