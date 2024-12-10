營收速報 - 精金(3049)11月營收1.56億元年增率高達152.86％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:15
今年1-11月累計營收為13.38億元，累計年增率5.74%。
最新價為10元，近5日股價下跌-5.31%，相關光 電 業上漲0.08%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2041 張
- 外資買賣超：+1952 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+89 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.56億
|153%
|6%
|24/10
|1.47億
|182%
|1%
|24/9
|1.46億
|78%
|-4%
|24/8
|1.52億
|71%
|20%
|24/7
|1.26億
|14%
|3%
|24/6
|1.23億
|-17%
|27%
精金(3049-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為觸控式液晶顯示器之研究、開發、生產、製造及銷售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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