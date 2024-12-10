營收速報 - 寶德(3349)11月營收5,891萬元年增率高達168.76％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 15:16
今年1-11月累計營收為4.03億元，累計年增率13.25%。
最新價為19.35元，近5日股價下跌-11.66%，相關電腦及週設類指數下跌-0.44%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5 張
- 外資買賣超：+5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|5,891萬
|169%
|44%
|24/10
|4,089萬
|77%
|62%
|24/9
|2,517萬
|21%
|-22%
|24/8
|3,212萬
|29%
|-4%
|24/7
|3,357萬
|25%
|-17%
|24/6
|4,040萬
|6%
|-1%
寶德(3349-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為遊戲機及手機所使用遊戲控制器等智能週邊產品。滑鼠、鍵盤及大型發光滑鼠墊等人機介面產品。耳機及影音通訊產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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