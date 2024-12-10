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營收速報 - 寶德(3349)11月營收5,891萬元年增率高達168.76％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 15:16


寶德(3349-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣5,891萬元，年增率168.76%，月增率44.09%。

今年1-11月累計營收為4.03億元，累計年增率13.25%。

最新價為19.35元，近5日股價下跌-11.66%，相關電腦及週設類指數下跌-0.44%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5 張
  • 外資買賣超：+5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 5,891萬 169% 44%
24/10 4,089萬 77% 62%
24/9 2,517萬 21% -22%
24/8 3,212萬 29% -4%
24/7 3,357萬 25% -17%
24/6 4,040萬 6% -1%

寶德(3349-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為遊戲機及手機所使用遊戲控制器等智能週邊產品。滑鼠、鍵盤及大型發光滑鼠墊等人機介面產品。耳機及影音通訊產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收寶德

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