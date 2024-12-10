陸誓言實施更加積極的財政措施 路透：準備進一步舉債對抗川普關稅

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-10 17:08

‌



中共中央政治局會議週一 (9 日) 稱將加大政策刺激力道救市，外媒最新分析指出，中國準備進一步舉債來對抗美國準總統川普明年上台後的關稅政策。這個中國最高領導機構在會後強調了「適度寬鬆」的貨幣政策立場，以及將實施「更積極主動」的財政槓桿。

《路透社》報導，中共中央政治局很少詳細說明政策計畫，但週一的轉變顯示，中國願意進一步深化債務，至少在短期內將刺激經濟成長置於財務風險之上。

‌



過去 14 年，中國央行一直保持「審慎」立場，但期間包含政府、家庭和企業在內的債務卻猛增 5 倍多，高於國內生產毛額 (GDP)3 倍左右的增幅。

渣打大中華區及北亞區首席經濟學家丁爽表示，從穩健到適度寬鬆是一個很大的轉變，這留下很大的想像空間。

北京大學應用經濟學副教授唐遙表示，這種政策調整是必要的，因為成長放緩將使債務更難償還，龍洲經訊的中國研究副總監 Christopher Beddor 也說，中共高層整體上已接受債務與 GDP 比率將進一步上升的事實。

雖然目前還不清楚中國央行貨幣寬鬆空間有多少，以及財政部明年發債規模，但分析人士稱這對北京有利。

麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊說：「他們願意『不惜一切』來實現 GDP 目標，但將是被動進行，明年刺激力道多寡將取決於中國的 GDP 目標和美國新關稅。」

未來幾天，中共中央經濟工作會議 (CEWC) 將討論明年中國經濟成長、預算赤字和其他目標，但不會對外宣布。

中國銀行首席研究員宗良表示，政治局發言基調顯示中國不會降低明年經濟成長目標，但也顯示中國可能將預算赤字率目標設定在歷史最高的 4% 左右水準。

野村證券首席中國經濟學家陸挺說：「北京可能想用『5% 左右』成長目標來展現自己不會屈服於川普的 60% 關稅及其他限制性措施，財政赤字率將從 2024 年的 3% 上升至 4%。」

由於地方政府債務過高，北京料將逐步承擔更大的財政責任。赤字率每增加一個百分點，相當於中國刺激規模將增加約 1.3 兆人民幣 (約 5.9 兆台幣)。

此外，由於長期的房地產危機和極低的社會福利，中國消費者感覺自己的富裕程度降低，導致消費支出減少，通縮情況加劇，對經濟成長構成主要風險。為應對這一風險，中共中央政治局承諾加大「非常規逆週期政策調整」並「大力提振消費」。

高盛分析師出具研究報告指出，新措辭顯示刺激措施的構成「可能跟過去的周期有很大不同，將較多關注消費、高科技製造業和風險遏制，而非傳統的基礎設施和房地產投資」。

摩根士丹利也將此新措辭解讀為暗示提升消費將是明年首要任務，但示警稱「實施上仍存在不確定性」。