〈陸股盤後〉中國睽違14年再提「適度寬鬆」三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-10 16:45

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中國 A 股市場三大指數周二（10 日）收盤同步走高，中共中央政治局召開周一會議，定調明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，要大力提振消費，全方位擴大國內需求。

滬指周二收盤漲 0.59% 報 3,422.66 點，深證成指漲 0.75% 報 10,812.58 點，創業板指漲 0.69% 報 2,264.05 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.2282 兆元。

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食品飲料、餐飲、家電、零售、釀酒等消費股集體拉升，半導體、汽車、金融、房地產族群上揚，煤炭、電力、鋼鐵、石油等類股下跌。

《財聯社》指出，中共中央政治局對明年經濟政策的總體定調，意味著中國十餘年來在貨幣政策立場上的首次轉變，從「穩健」轉向「適度寬鬆」。 上一次「適度寬鬆的貨幣政策」是在 2009 年至 2010 年。

「更加積極的財政政策 + 適度寬鬆的貨幣政策」這一組合提法，是政治局歷史上首次出現。

「貨幣政策的表述從此前的『穩健』改為『適度寬鬆』，這意味著中國繼續堅持支持性的貨幣政策立場，保持流動性合理充裕，進一步降低企業和居民綜合融資成本，為推動經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環境。」中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，

溫彬說，這是時隔 10 多年中國貨幣政策重提「適度寬鬆」。從實際運行情況看，貨幣政策在執行上靈活適度。今年以來市場普遍感覺貨幣政策已處於穩健略偏寬鬆的狀態。

此外，「加強超常規逆周期調節」的提法也是歷史首次。

東吳證券首席經濟學家蘆哲認為，「加強超常規逆周期調節」是相對於常規政策而言，可能體現在三個方面：

一是房地產領域超常規政策是收儲和貨幣化安置，常規政策是傳統的降首付、降房貸利率、放鬆限購、稅費優惠等政策。

二是財政領域，超常規政策是超長期特別國債、赤字率突破 3%、5 年人民幣 10 兆化債，常規政策是增加專項債規模、盤活國有資產等工具。

三是貨幣政策領域，貨幣政策的基調從「穩健」轉為「適度寬鬆」，也是超常規政策發力的體現。

銀河證券預料，中國人民銀行（央行）將採取更大力度的降息降準，明年全年可能累計調降政策利率 40-60BP，引導 5 年期 LPR 下行 60-100BP。全年可能累計降準 150-250BP。

「超常規逆周期政策開啟，以確定性擁抱不確定性。」銀河證券首席經濟學家章俊表示，「加強超常規逆周期調節」是歷史上首次提出，可以看出當局穩增長的決心，政策從被動因應轉換為主動出擊。