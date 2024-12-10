蘇州Costco推出大幅折扣iPhone 吸引大批消費者徹夜排隊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-10 07:35

‌



凌晨的蘇州吹著凜冽寒風，蘇州 Costco 內卻有一群「熱血沸騰」的消費者徹夜排隊——等待 Costco 發號碼單，搶購優惠價蘋果 (AAPL-US) 手機。

據《第一財經》周一（9 日）報導，中國江蘇省正在進行 3C 數位產品補貼專項活動，不少數位產品均有 15% 的補貼，而 Costco 部分蘋果手機產品原價就比其他品牌零售店便宜了人民幣（下同）500 元，在折扣和補貼之下，部分蘋果手機可比市場價便宜 1,500 元～1,700 元。

‌



「蘋果手機哪裡都有賣，但唯獨在蘇州 Costco 優惠明顯。江蘇省現在有數位產品補貼，原本就可以節省 15%，而蘇州 Costco 的部分蘋果手機產品原價就便宜 500 元，其實大家排隊都是衝著 500 元差價來的。」一位在蘇州 Costco 排隊的消費者說。

周日下午 17 時左右，蘇州 Costco，門市顯眼處貼著告示，標明當天國補手機排隊號單發放數量共 400，僅限會員本人領取和購買，不可轉讓。Costco 二樓，此時已經排了幾十位消費者，他們並不是排 12 月 8 日的隊伍，而是排 12 月 9 日的隊伍。

蘇州 Costco 每天的蘋果手機數量有限，且每天發售數量也不定，由於供不應求，目前基本上都是消費者提前一天開始排隊先拿號碼單，獲得號碼單的顧客才能夠第二天進入門市購買，每天數量從 100 到 400 不等。

「也有人當天排到過，但這並不保險，因為購買者太多，每天放號大多也就 100 左右，等你當天來，其實基本已經排不到了，當然你可以排第二天的號碼。」有現場消費者表示。

猶如開盲盒一般，每天發放的號碼是在前一天的晚間才能知曉，為了保證自己能排上，很多顧客從前一天下午甚至中午就開始等待了。即 12 月 9 日的號碼數量是 100，這個數字是在 12 月 8 日晚間才會公布，為了搶佔前排，很多人 12 月 8 日下午就開始排隊。

12 月 8 日排在第一位顧客說，他從 12 月 8 日下午 2、3 點左右開始排 12 月 9 日的號碼單，直到 12 月 8 日晚間才知道 12 月 9 日的數量是 100，當然自己是第一位，肯定能入場。

他等到 12 月 9 日凌晨 1 點多才拿到紙質版號碼單，憑該號碼單，繼續等待，等到 12 月 9 日上午 9 點，蘇州 Costco 開門，才能進入商場。

算上出門路上的時間，直到拿到號碼單，大約 12 個小時。如果再加上等待門市開門（中途離開很可能過號不算），他差不多在店內排隊等了近 20 個小時。

「我是從上海過來的，路上時間更長。之前有朋友來過，也是從前一天下午開始排隊拿號，在店內等到第二天凌晨大概 3 點左右拿到號碼單，相當於排了 12 個小時左右，然後繼續在店內等開門，整體耗時差不多 20 個小時。」一位現場消費者說。

Costco 說，目前江蘇門市都有統一優惠活動，至於為何蘇州 Costco 可以比其他商家便宜 500 元，則是因為本身採購進價有優勢。