中國11月出口年升6.7% 進口降3.9%
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-10 11:21
中國海關總署周二（10 日）公布的數據顯示，按美元計，11 月出口年升 6.7%，前值增 12.7%，進口下降 3.9%，前值降 2.3%，貿易順差 974.4 億美元，前值 957.2 億美元。
海關總署的數據顯示，今年前 11 個月貨物貿易進出口總值人民幣 39.79 兆元，較一年前增長 4.9%。
海關總署表示，前 11 個月貨物貿易出口人民幣 23.04 兆元，年增 6.7%，進口 16.75 兆元，增長 2.4%。
出口方面：
機電產品出口人民幣 13.7 兆元，增長 8.4%，佔同期出口總值的 59.5%。
貨櫃、農業機械出口分別增長 108.7%、23.1%。
船舶、摩托車出口分別增長 65.3%、24.8%。
平板顯示模組、自動數據處理設備及其零部件出口分別增長 20%、11.4%。
進口方面：
能源產品、礦產品進口量分別增加 6.3%、4.3%。
機電產品進口人民幣 6.35 兆元，增長 7.5%，其中航空器零部件、電子元件分別增長 13.7%、10.5%。
前 11 個月，東盟是中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為人民幣 6.29 兆元，增長 8.6%，佔外貿總值 15.8%。
歐盟是第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為 5.09 兆元，增長 1.3%，佔 12.8%。
美國是第三大貿易夥伴，中國與美國貿易總值為 4.44 兆元，增長 4.2%，佔 11.2%。
韓國是第四大貿易夥伴，中國與韓國貿易總值為 2.11 兆元，增長 6.3%，佔 5.3%。
中國對共建「一帶一路」國家合計進出口 18.74 兆元，增長 6%。
前 11 個月，民營企業進出口人民幣 21.99 兆元，增長 8.7%，佔外貿總值 55.3%，比去年同期提升 2 個百分點。
外商投資企業進出口 11.67 兆元，增長 1.1%，佔外貿總值 29.3%。
國有企業進出口 6.04 兆元，下降 0.7%，佔外貿總值 15.2%。
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