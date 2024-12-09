鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾EVR-US的目標價調升至322元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)提出目標價估值：中位數由308元上修至322元，調升幅度4.55%。其中最高估值400元，最低估值266元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予艾弗考爾評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀0位。
艾弗考爾今(9日)收盤價為297.76元。近5日股價下跌4.55%，標普指數上漲0.96%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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