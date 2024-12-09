營收速報 - 振發(5426)11月營收1.48億元年增率高達50.81％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 17:16
今年1-11月累計營收為12.95億元，累計年增率1.03%。
最新價為30.3元，近5日股價下跌-5.03%，相關電腦及週設類指數上漲4.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-297 張
- 外資買賣超：-155 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-142 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.48億
|51%
|6%
|24/10
|1.39億
|33%
|15%
|24/9
|1.21億
|-0%
|3%
|24/8
|1.18億
|-8%
|-8%
|24/7
|1.29億
|5%
|0%
|24/6
|1.28億
|11%
|18%
振發(5426-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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