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鉅亨速報

營收速報 - 振發(5426)11月營收1.48億元年增率高達50.81％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 17:16


振發(5426-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.48億元，年增率50.81%，月增率6%。

今年1-11月累計營收為12.95億元，累計年增率1.03%。

最新價為30.3元，近5日股價下跌-5.03%，相關電腦及週設類指數上漲4.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-297 張
  • 外資買賣超：-155 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-142 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.48億 51% 6%
24/10 1.39億 33% 15%
24/9 1.21億 -0% 3%
24/8 1.18億 -8% -8%
24/7 1.29億 5% 0%
24/6 1.28億 11% 18%

振發(5426-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收振發

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