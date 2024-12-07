〈貴金屬盤後〉美非農就業呈金髮女孩數據 降息仍有望 黃金小漲

鉅亨網編譯許家華 2024-12-07 06:56

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黃金價格周五 (6 日) 小幅上漲，美國勞工統計局 (BLS)公布，11 月非農就業人數穩步成長，勞動市場持續逐步放緩，為聯準會 (Fed) 再次降息留下空間。

現貨黃金上漲 0.2%，至每盎司 2636.31 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.4%，收每盎司 2659.60 美元。

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根據報告，美國 11 月非農就業新增 22.7 萬人，高於經濟學家預期的 20.2 萬人，前兩個月 (9 月、10 月) 非農新增就業人數也上修，9 月從 22.3 萬人上修至 25.5 萬人、10 月從 1.2 萬人上修至 3.6 萬人。但這可能並不意味勞動市場狀況出現重大改變，而是勞動市場狀況持續穩定緩解，並允許 Fed 本月再次降息。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「數據介於兩者之間。非農就業人數高於預測，這可能讓黃金短期內有點看跌，但民間企業就業人數低於預期，這點再次證實 Fed 未來幾周可能會降息。」

非農就業報告公布後，美元和美國公債殖利率下跌。

Fed 自 9 月啟動降息 2 碼後，降息前景支撐了今年黃金創紀錄的漲勢，因為黃金不孳息，較低利率的環境可增加黃金的投資吸引力。

交易員目前認為，Fed 本月會議上降息 25 個基點的可能性為 87%，而在非農業就業數據公佈之前該可能性為 72%。

Kitco Metals 資深市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「該非農報告屬於『金髮女孩』陣營，即數據不太熱也不太冷，表明 Fed 可以在 12 月會議上繼續降息。」

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