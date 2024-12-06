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〈貴金屬盤後〉美公債殖利率上升 黃金承壓下跌 市場等待非農數據

鉅亨網編譯許家華 2024-12-06 06:42

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（圖：REUTERS/TPG）

黃金價格周四 (5 日) 下跌，係因美國公布上周初次請領失業救濟金人數後，美國公債殖利率上升，同時市場等待美國非農就業數據，以探詢美聯準會 (Fed) 對降息的最新看法。

  • 現貨黃金下跌 0.7%，至每盎司 2,630.30 美元。
  • 12 月交割的黃金期貨價格下跌 1%，收每盎司 2648.40 美元。

High Ridge 金屬交易總監 David Meger 表示，黃金目前處於停滯時期，僅有一些區間活動，市場正等待下一個數據或下一個刺激因素，以推動金價突破這個區間。

基準美國 10 年期公債殖利率小幅上漲 0.3%，而比特幣周四首次突破 10 萬美元。

上周美國初次請領失業救濟人數略有增加，顯示勞動市場持續穩定降溫。

投資者當前聚焦周五的美國非農就業數據。10 月非農就業人數增加 12000 人，11 月可望增加 20 萬人，讓利率路徑更加明確。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，市場上或多或少已經在價格上反映了非農就業數據強勁這一點，因此如果數據疲弱，可能會給金價帶來一些支撐。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三稱美國經濟強於預期，並暗示對降息採取更謹慎的立場。

交易者目前預期 Fed 在 12 月會議上降息 25 個基點的可能性為 70%。由於黃金不孳息，通常在低利率環境更顯其投資吸引力。Fed 將於 12 月 17 日至 18 日召開會議。

其他貴金屬
  • 現貨白銀下跌 0.5%，至每盎司 31.12 美元。
  • 現貨鉑金下跌 0.4%，至每盎司 936.95 美元。
  • 現貨鈀金下跌 1.4%，至每盎司 964.40 美元。

澳新銀行分析師表示：「汽車催化劑需求從鈀金轉向鉑金，這一直是鈀金面臨的主要阻力，並且可能持續到 2026 年。」

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