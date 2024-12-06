鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝(ULTA-US)EPS預估上修至23.52元，預估目標價為450.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.1元上修至23.52元，其中最高估值23.86元，最低估值22.76元，預估目標價為450.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.86(23.45)
|24.19
|26.55
|29.1
|最低值
|22.76(22.76)
|21.5
|24.75
|28.09
|平均值
|23.46(23.13)
|22.87
|25.69
|28.69
|中位數
|23.52(23.1)
|22.85
|25.81
|28.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|113.00億
|118.41億
|124.40億
|128.69億
|最低值
|110.82億
|113.97億
|118.84億
|126.00億
|平均值
|111.89億
|115.90億
|121.93億
|127.62億
|中位數
|111.93億
|115.73億
|121.64億
|127.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|12.15
|3.11
|17.98
|24.01
|26.03
|營業收入
|73.98億
|61.52億
|86.31億
|102.09億
|112.07億
詳細資訊請看美股內頁：
Ulta美妝(ULTA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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