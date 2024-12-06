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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝(ULTA-US)EPS預估上修至23.52元，預估目標價為450.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.1元上修至23.52元，其中最高估值23.86元，最低估值22.76元，預估目標價為450.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.86(23.45)24.1926.5529.1
最低值22.76(22.76)21.524.7528.09
平均值23.46(23.13)22.8725.6928.69
中位數23.52(23.1)22.8525.8128.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值113.00億118.41億124.40億128.69億
最低值110.82億113.97億118.84億126.00億
平均值111.89億115.90億121.93億127.62億
中位數111.93億115.73億121.64億127.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS12.153.1117.9824.0126.03
營業收入73.98億61.52億86.31億102.09億112.07億

詳細資訊請看美股內頁：
Ulta美妝(ULTA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSULTA

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