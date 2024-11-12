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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至0.78元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 00:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.75元上修至0.78元，其中最高估值0.87元，最低估值0.49元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.87(0.87)2.522.682.43
最低值0.49(0.49)0.630.661.78
平均值0.72(0.7)1.61.682.11
中位數0.78(0.75)1.711.692.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值28.50億35.30億38.99億35.64億
最低值27.41億24.35億21.12億35.64億
平均值27.95億30.42億27.40億35.64億
中位數28.02億30.30億25.53億35.64億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.550.850.46-1.62-0.32
營業收入13.51億13.39億16.33億14.95億23.16億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAAS

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